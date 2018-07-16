В Киеве в результате пожара в гостинице пострадали шесть человек (фото)

Пятеро пострадавших направлены в ожоговый центр клинической больницы.

В Киеве в результате пожара в гостинице пострадали шесть человек.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, 15 июля в 19:38 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о возникновении пожара в двухэтажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В.

Горело помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел. Пожар на площади 100 кв. м в 20:17 был ликвидирован.

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«Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы», - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.