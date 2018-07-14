СБУ разоблачила на систематических взятках инспектора Одесской таможни (фото)
Служба безопасности Украины разоблачила на систематических взятках инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни Государственной фискальной службы.
Как говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, чиновник вымогал от граждан деньги за перемещение через государственную границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления.
Оперативники задокументировали, что «теневая касса» средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более 20 тыс. грн в день.
Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередного «транша» в размере 7 тыс. грн.
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В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой.