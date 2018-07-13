В ДТП под Львовом погибли двое военных, еще три человека травмированы (видео)

По данным Минобороны, в ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона, еще двое – травмированы.

В пригороде Львова во время столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Mazda погибли двое человек, еще трое получили травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 июля, около 15:00 между селами Лапаевка и Оброшино Пустомытовского района.

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«Столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль Mazda. В результате столкновения четверо человек, которые находились в легковушке, получили травмы, двое из них – скончались на месте происшествия. Также травмирован водитель микроавтобуса. Пострадавшие госпитализированы, врачи уточняют диагнозы», - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщили УНИАН в Министерстве обороны Украины, во время ДТП погибли двое военнослужащих Самборского гарнизона (Львовская область), еще двое военных этого гарнизона получили травмы. Погибшие и травмированные военнослужащие находились в легковом автомобиле.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Харькове в результате столкновения с авто на месте ДТП погибли два мотоциклиста.