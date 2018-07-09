В Винницкой области злоумышленник бросил гранату в полицейского (видео)
В Винницкой области задержали злоумышленника, который подорвал боевую гранату и ранил полицейского.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, вчера, 8 июля, полицейские получили сообщение, что на железнодорожной станции в с. Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой.
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На место оперативно прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату. В результате правоохранитель получил травмы от взрывной волны. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга его госпитализировали в неврологическое отделение районной больницы. По словам врачей, состояние правоохранителя - средней степени тяжести.
Злоумышленник задержан. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.
При осмотре места происшествия сотрудники взрывотехнической службы полиции и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские выясняют происхождение взрывчатки и с какой целью она была приобретена.
Действия задержанного квалифицируются по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Как сообщал УНИАН, во Львове в воскресенье, 8 июля, произошел взрыв в квартире жилого дома, в результате чего погиб мужчина, еще один человек травмирован. Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната.