Во Львове в результате взрыва гранаты погиб мужчина, а женщина получила ранения

Личность мужчины и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Во Львове сегодня, 8 июля, произошел взрыв в квартире жилого дома, в результате чего погиб мужчина, а женщина получила ранения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области.

Согласно информации, в Лычаковский отдел полиции сегодня около 16.32 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на ул. Некрасова взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных ран на месте происшествия погиб мужчина, а женщина получила ранения.

Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб мужчина, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в помещении. Пострадавшая, личность которой устанавливается, доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

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На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.

Личность мужчины и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщили на «Горячей линии Львова», со ссылкой на данные ГСЧС, взрыв произошел в доме по адресу: Некрасова, 57/61.

«Взорвалась граната. Погиб мужчина в возрасте 57 лет. Также травмирована женщина в возрасте 45 лет. Диагноз - осколочные раны правого бедра и грудной клетки. Госпитализирована в больницу скорой помощи», - говорится в сообщении.