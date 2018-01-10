В России произошло смертельное ДТП с украинцами: три человека погибли (фото, видео)

В Курской области России 10 января перевернулся микроавтобус с гражданами Украины, в результате аварии есть погибшие.

Как сообщает "РИА Новости", погибшие и пострадавшие пассажиры перевернувшегося микроавтобуса являются гражданами Украины.

"ДТП произошло в 6.45 мск на 551 км автодороги М-2 "Москва — Крым". Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУбитая в Италии украинка имела несколько романов одновременно - СМИ (видео)

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", - отмечается в сообщении.

Еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

Ранее в Индии в аварии погибла украинка.