Суд взял под стражу помощника нардепа, который под Киевом пьяный ранил ребенка из травмата

Мужчину, которого нардеп уже лишил статуса помощника на общественных началах, взяли под стражу без альтернативы залога.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который устроил стрельбу на стадионе в городе Вишневое в Киевской области. Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в социальной сети Facebook.

«Сегодня по ходатайству сотрудников Киево-Святошинского отдела полиции для мужчины, который устроил стрельбу на стадионе в городе Вишневое, судом избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток без альтернативы залога», - говорится в сообщении. 43-летнему мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня в городе Вишневом Киевской области задержали мужчину, который ранил из травматического оружия 14-летнего ребенка. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции действия задержанного квалифицировали как хулиганство.

Впоследствии стало известно, что задержанный - помощник народного депутата Украины Юлия Мамчура на общественных началах. По данным СМИ, его зовут Олег Штанько, и он по неизвестным причинам выстрелил несколько раз в забор стадиона, за которым находились дети - один из них был ранен в ногу резиновой пулей.

Мамчур назвал поступок позорным и сообщил, что уже принято решение о лишении Штанько статуса помощника народного депутата на общественных началах.