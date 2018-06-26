Под Киевом пьяный помощник нардепа ранил ребенка из травмата

Нападающего задержали, оружие изъяли, а полиция открыла производство по статье "Хулиганство".

В городе Вишневом Киевской области ребенка 14 лет ранили из травматического оружия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Есть случай, когда гражданин ранил резиновой пулей ребенка. Ребенок несовершеннолетний - там парень 14 лет", - заявил он.

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По словам представителя НПУ, злоумышленник задержан, оружие изъято, а также открыто производство по ст. 296 - хулигантство.

"Он был в состоянии алкогольного опьянения", - добавил Тракало.

В то же время по информации источника в правоохранительных органах, задержанный - помощник народного депутата Украины Юлия Мамчура на общественных началах. При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.