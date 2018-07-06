В Бердянске медикам «скорой» на вызове потребовалась помощь «скорой»

Медики, прибывшие на вызов, вскоре сами почувствовали недомогание.

В городе Бердянск Запорожской области медикам бригады скорой помощи, прибывшим на вызов, из-за отравления химическими испарениями потребовалась помощь коллег.

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Как сообщает 061, ссылаясь на главу Независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолия Сидоренко, спасатели установили, что в доме на месте инцидента травили тараканов, и не выждали времени, необходимого для проветривания.

Утром 6 июля бригада медиков получила вызов о том, что мужчине стало плохо в подъезде собственного дома. Прибывшие медики после пребывания в доме сами почувствовали недомогание.

Ранее сообщалось, что в Херсоне "скорая" сбила женщину насмерть на пешеходном переходе. Автомобиль срочно доставлял в больницу больного ребенка.