В Херсоне "скорая" сбила женщину насмерть на пешеходном переходе

«Скорая», которая насмерть сбила женщину, ехала на красный свет с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией. Она срочно доставляла в больницу больного ребенка.

В Херсоне автомобилем скорой медицинской помощи была смертельно травмирована женщина, которая на зеленый свет светофора переходила дорогу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, ДТП произошло сегодня утром в Корабельном районе города.

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На месте происшествия полицейские предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль «скорой помощи», который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

В полиции сообщили, что предварительная правовая квалификация происшествия - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее помощник митрополита Киево-Печерской лавры устроил ДТП и скрылся с места аварии.