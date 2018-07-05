В Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества (фото)

На месте инцидента нашли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика.

В Харькове неизвестные в противогазах ворвались в помещение офиса ЛГБТ - сообщества, где повредили имущество, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Обстоятельства нападения устанавливает полиция.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в милицию около 21:00 4 июля.

На месте инцидента сотрудники полиции изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению правонарушения.

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