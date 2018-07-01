В Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша

12:36, 01 июля 2018
Происшествия
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На Днепропетровщине избили гей-активиста / фото - Гей Альянс Украина

Как сообщается на сайте организации «Гей Альянс Украина», нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета. Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля. В рамках фестиваля планируется, в частности, проведение марша равенства. 

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Отмечается, что свидетели происшествия сразу же обратились в полицию, однако уже через несколько минут им перезвонили из райотдела и сообщили, что на место выезжать никто не собирается, а опрашивать свидетелей будут непосредственно в отделении.

В данный момент Борис Золотченко находится в больнице.

Отмечается, что это уже второе за этот год нападение на активиста. Уголовное производство по факту избиения Бориса в январе было закрыто по причине отсутствия подозреваемых.

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек, однако в тот же день всех отпустили.

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Теги: #ЛГБТ#активист#избиение