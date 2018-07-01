В Кривом Роге избили организатора ЛГБТ-марша

Это уже второе за этот год нападение на криворожского гей-активиста.

Около десятка молодых людей напали в Кривом Роге на главу оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

Как сообщается на сайте организации «Гей Альянс Украина», нападение произошло возле главного корпуса Криворожского педагогического университета. Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля. В рамках фестиваля планируется, в частности, проведение марша равенства.

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Отмечается, что свидетели происшествия сразу же обратились в полицию, однако уже через несколько минут им перезвонили из райотдела и сообщили, что на место выезжать никто не собирается, а опрашивать свидетелей будут непосредственно в отделении.

В данный момент Борис Золотченко находится в больнице.

Отмечается, что это уже второе за этот год нападение на активиста. Уголовное производство по факту избиения Бориса в январе было закрыто по причине отсутствия подозреваемых.

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек, однако в тот же день всех отпустили.