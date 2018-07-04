В полиции рассказали о состоянии пострадавших во время конфликта в сельсовете на Ривненщине правоохранителей

У одного из правоохранителей диагностировали травмы головы, у другого - повреждение руки.

На Ривненщине выяснили новые подробности массового конфликта между правоохранителями и протестующими во время вчерашней сессии Млиновского поселкового совета, во время которой полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, сейчас выяснено, что во время конфликта пострадали двое правоохранителей. У 38-летнего майора полиции медики местной больницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы головы. У инспектора роты полиции особого назначения – повреждение руки. Обоих правоохранителей после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой.

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Кроме того, на месте происшествия врачи «скорой» оказывали медпомощь 20 гражданам из числа активистов. Из них почти десять человек обратились после этого в медицинское учреждение. После оказания помощи всех пострадавших также отпустили.

Сейчас начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, проводится служебная проверка о правомерности применения специального средства, снаряженного веществами слезоточивого и раздражающего действия.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине во время конфликта на сессии поселкового совета полиция применила слезоточивый газ. Конфликт возник во время рассмотрения вопроса о закрытии местной гимназии.

Около 30 местных активистов начали прорываться в сессионный зал, который охраняли полицейские. Между активистами и сотрудниками полиции возникла потасовка.