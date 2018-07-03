На Ривненщине во время конфликта на сессии сельсовета полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие

Конфликт, переросший в драку, возник во время рассмотрения вопроса о закрытии местной гимназии.

На Ривненщине во время конфликта, возникшего сегодня, 3 июля, на сессии Млиновской поселкового совета, правоохранители применили слезоточивый газ – пострадали полицейские и местные активисты.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ровенской области, конфликт возник во время рассмотрения вопроса о закрытии местной гимназии.

Около 30 местных активистов начали прорываться в сессионный зал, который охраняли полицейские. Между активистами и сотрудниками полиции возникла потасовка.

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«Чтобы прекратить противоправные действия неизвестных, полицейские применили слезоточивый газ. Во время конфликта пострадали двое сотрудников полиции, их доставили в медицинское учреждение. Кроме того, в медицинской помощи нуждались граждане из числа активистов. Их количество и состояние здоровья устанавливается», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Сейчас конфликт исчерпан. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и обещают принять соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в Харькове перед началом сессии горсовета произошли столкновения между сотрудниками муниципальной охраны и активистами, которые протестовали против строительства возле стадиона «Металлист» многоэтажки. На первом и втором этаже здания горсовета активисты зажгли файеры.

Во время столкновений был распылен слезоточивый газ. Пострадало двое людей.