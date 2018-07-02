В Киеве ромы избили прохожего - СМИ (фото)

Как сообщают СМИ, полиция зафиксировала объяснения после инцидента.

В понедельник, 2 июля, около 03:30 ночи, представители ромской национальности совершили нападение на прохожего в Киеве на Русановских садах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный". Отмечается, что киевлянин возвращался из ночного магазина.

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"Проходя мимо цыганского табора (чьи-то захваченные дачные домики), к нему подбежали несколько ромов с битами и сказали что-то вроде "нечего ходить здесь ночью". Нанесли несколько ударов по ногам и плечам, едва удалось убежать. Полиция лишь зафиксировала объяснения", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в Береговом на Закарпатье 1 июля неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.