Убегала изрезанная: на Закарпатье жестоко убили ромку - СМИ

Женщине было около 30 лет. По словам местных ромов, ее убил кто-то "чужой".

В Берегово на Закарпатье 1 июля неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.

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Инцидент произошел на территории железнодорожного депо, передают "Новости Закарпатья".

Раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей, где от ранения скончалась.

Ей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину убил кто-то "чужой".

Как сообщал УНИАН, в ночь с 23 на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.