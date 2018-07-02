На Львовщине вандалы разбили памятник российскому поэту (фото)

По словам мэра Золочева, недавно депутатами обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев.

В Золочеве на Львовщине вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину.

Об этом сообщил городской голова Игорь Гринькив в Facebook.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал он.

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Мэр заявил, что в уничтожении памятника нет политики, однако отметил, что недавно депутатами обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и хотели вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

"Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина на улицу Бориса Золотника. Мы провели опрос, и общество высказалось против. Сейчас улица носит имя российского поэта. Также планировали обсуждения переименования сквера", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску Ивану Франко.