В Обухове "на живца" поймали маньяка, который неудачно "охотился" на женщин в парке (видео)

Мужчина напал на двух жертв, а третья оказалась молодой полицейской, теперь ему грозит до 12 лет за решеткой.

В Обухове полиция задержала 36-летнего насильника, который в местном парке атаковал двух жертв за один вечер. Его первая жертва, 32-летняя женщина, отбилась и убежала, к тому же нападавшего спугнул телефонный звонок.

Как сообщает ТСН, второй жертве еще нет 18 лет, она была в парке на пробежке. Девушку спасли люди, которые сбежались на крик, а маньяка полиция схватила ночью. Подробностей рейда не раскрывают, но свидетели говорят, что ловили на живца - молодую полицейскую.

Насильником-неудачником оказался местный житель, который живет с мамой. "Она мне деньги предлагала, чтобы я ее отпустил. А я говорю: не надо, давай хоть переспим", - рассказал он о второй жертве.

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Сейчас он в изоляторе ожидает избрания меры пресечения. Преступнику грозит до 12 лет за решеткой, однако есть основания считать, что он нездоров психически. Смягчить приговор может то, что ранее подозреваемый на людей не нападал.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге задержали предполагаемого серийного убийцу, который держал в страхе целый город. За две недели там нашли два трупа девушек без одежды.