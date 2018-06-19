В Кривом Роге задержали предполагаемого маньяка, державшего в страхе целый город - СМИ

В данное время полиция проводит обыски.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии тяжелых преступлений.

"Маньяк нападал на девушек, душил и насиловал. Также есть признаки его причастности и к другим серийным преступным эпизодам, где потерпевшие - женщины легкого поведения", - рассказал источник "Обозревателя" в правоохранительных органах.

24 мая около 21.00 на стадионе возле общежития медколледжа преступник напал на девушку. Она потеряла сознание, а очнувшись обнаружила пропажу мобильного телефона и личных вещей.

Читайте такжеПод Киевом задержали серийного насильника "Катастрофу" (фото)

27 мая в парке им. Богдана Хмельницкого обнаружили тело 17-летней студентки экономического вуза без нижнего белья. На теле были следы изнасилования и удушения. С места преступления пропали кроссовки и джинсы убитой.

7 июня около 23.00, на территории 2-й городской больницы Кривого Рога было совершено нападение на 18-летнюю девушку. Неизвестный душил потерпевшую, из-за чего она потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, из одежды на ней была только блуза. С места преступления также исчез рюкзак с личными вещами потерпевшей.

14 июня возле больницы обнаружили тело 21-летней девушки без одежды со следами удушения.

Местные жители в соцсетях сообщали еще о нескольких случаях нападениях на женщин.

В полиции Кривого Рога не исключали, что двух девушек в городе мог убить один и тот же человек. 14 июня временно исполняющий обязанности начальника Криворожского отдела полиции Николай Верповский заявил, что между последним убийством рядом с больницей и произошедшим в парке есть общие черты.