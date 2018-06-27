Из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании
10:16, 27 июня 2018Происшествия
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В помещении на ул. Студенческой, 12-А, ищут взрывчатку.
Взрывотехники проверяют информацию о минировании здания Высшего совета правосудия / фото УНИАН
Из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы ВРУ Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.
«Коллектив Высшего совета правосудия срочно эвакуирован из помещения. Поступило сообщение о заминировании. О ходе чрезвычайного происшествия сообщим дополнительно», - написала она.
Здание Высшего совета правосудия Украины расположено в Киеве на вул. Студенческой, 12-А.
Как сообщал УНИАН, 22 июня из-за сообщения о минировании из торгового центра в центре Киева эвакуировали 700 человек.
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