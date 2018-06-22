В центре Киева "заминировали" ТРЦ: эвакуированы 700 человек
В киевскую полицию поступило сообщение о заминировании торгового центра на площади Победы в столице.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, сообщение поступило в дежурную часть Шевченковского управления полиции в 12.20. Сейчас правоохранители проверяют информацию.
"На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения", - сообщили в полиции.
Данное сообщение должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.
Как сообщал УНИАН, 20 июня в городе Каменское Днепропетровской области мужчина сообщил о заминировании местного вокзала, потому что хотел проверить, действительно ли правоохранители сработают так оперативно, как в кино.