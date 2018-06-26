В Полтавской области на футбольном матче устроили стрельбу из автомата Калашникова
10:11, 26 июня 2018Происшествия
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Из-за стрельбы арбитру пришлось приостановить начало второго тайма.
Иллюстративное фото / Фото : criminal.in.ua
На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" – "Колос" в Савинцах произошла стрельба.
Об этом сообщает Tribuna.com.
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"На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" – "Колос" в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.
Из-за стрельбы арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.
"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", — отметило издание.
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