В Полтавской области на футбольном матче устроили стрельбу из автомата Калашникова

10:11, 26 июня 2018
Происшествия
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Иллюстративное фото / Фото : criminal.in.ua

Об этом сообщает Tribuna.com.

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"На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" – "Колос" в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.

Из-за стрельбы арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.

"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", — отметило издание.

Как сообщал УНИАН, в киевском ресторане владелец расстрелял посетителей: один человек погиб, двое раненых.

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Теги: #стрельба#Полтава