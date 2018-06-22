Смертельное ДТП под Киевом: один погибший, двое маленьких детей в больнице (фото)

Женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением и влетела в дерево, ее муж погиб.

Неподалеку от поворота на село Копачев Обуховского района на Киевщине микроавтобус Volkswagen Transporter слетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, мужчина, пассажир авто, от полученных травм погиб на месте. Двое его детей в возрасте трех и семи лет госпитализированы в больницу. За рулем была жена погибшего.

"30-летняя женщина – водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом", - отметили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, 21 июня на трассе Киев-Харьков у поворота на город Березань Киевской области столкнулись автобус и внедорожник Mercedes. В результате аварии у автобуса снесло переднюю часть кузова, внедорожник отлетел на десяток метров от места столкновения и врезался в отбойник.