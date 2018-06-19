В Днепре неизвестные пустили с рельсов грузовой поезд (фото, видео)

11:21, 19 июня 2018
Происшествия
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В Днепре сошел с рельсов грузовой поезд / ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці». Отмечается, что инцидент произошел около 4-х часов ночи. Информацию об инциденте передали правоохранителям, на месте работает комиссия УЗ.

«Схождение произошло из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути № 3 станции. Восемь вагонов, сошедшие с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5,1 и 2 соответственно), семь – пустые», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вследствие инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются. На 01:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр – Орловщина. Пригородный поезд Красноград – Днепр в данный момент задерживается на 01:13, Днепр – Орловщина - на 01:55.

«Железнодорожники обеспокоены ситуацией, которая сложилась за несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается», – указали в «Укрзалізниці».

Железнодорожники утверждают, что неоднократные обращения в МВД и СБУ по этому поводу желаемого эффекта не дают.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги, утечки топлива из вагонов-цистерн не произошло. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводится перегрузка металла в другие вагоны. Ведутся восстановительные работы.

В январе сообщалось о масштабной аварии на Закарпатье. В селе Соль грузовой поезд сошел с рельсов.

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Теги: #поезд#Днепр#ДСНС