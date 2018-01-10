На Закарпатье грузовой поезд сошел с рельсов (фото, видео)

На Закарпатье произошла масштабная авария.В селе Соль грузовой поезд сошел с рельсов.

Видео: YouTube Yuriy Tsybyk.

Как пишет "Закарпатский Корреспондент", информацию подтвердили в Закарпатской ОГА и заверили, что ситуация под контролем. Вагоны возвращают на рельсы и отправляют по месту назначения.

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Ранее стало известно, что в Вашингтоне пассажирский поезд упал с моста на автостраду.