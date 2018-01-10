На Закарпатье грузовой поезд сошел с рельсов (фото, видео)
16:14, 10 января 2018Происшествия
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В Закарпатской ОГА сообщили, что ситуация находится под контролем, вагоны уже вернули на рельсы.
На Закарпатье произошла масштабная авария.В селе Соль грузовой поезд сошел с рельсов.
Видео: YouTube Yuriy Tsybyk.
Как пишет "Закарпатский Корреспондент", информацию подтвердили в Закарпатской ОГА и заверили, что ситуация под контролем. Вагоны возвращают на рельсы и отправляют по месту назначения.
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