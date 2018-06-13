В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги (фото, видео)

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

В Харькове в среду рано утром неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка" и украли из него деньги.

Об инциденте сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 июня около 04:00 в Немишлянський отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", – говорится в сообщении.

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В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и правонарушений Немишлянського отдела полиции. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к событию.

Видео: ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Это не первый подобный случай в Харькове. Напомним, 3 апреля ночью неизвестные также взорвали банкомат и завладели денежными средствами. Установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено в середину банкомата сквозь лоток выдачи денег.