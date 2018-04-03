В Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги

Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое было помещено во внутрь банкомата через лоток выдачи денег.

В Харькове неизвестные сегодня ночью взорвали банкомат и завладели денежными средствами.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о взрыве в магазине, расположенном на улице Астрономической, поступила в Киевский отдел полиции 3 апреля около 03:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления областного ГУ Нацполиции.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено во внутрь банкомата через лоток выдачи денег.

Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата. Сумма похищенных средств устанавливается.

Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к происшествию.