Во Львовской области в водохранилище утонул 14-летний подросток

Тело школьника из водоема достали товарищи, которые с ним отдыхали.

В городе Червоноград Львовской области 3 июня в местном водохранилище утонул 14-летний подросток.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 июня около 17:15 на водохранилище № 2 во время купания утонул местный школьник, который в этот день вместе с товарищами пошел купаться на водоем.

«Тело достали товарищи, которые с ним отдыхали», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине трехлетнего мальчика насмерть зажало в диване.