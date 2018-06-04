Во Львовской области в водохранилище утонул 14-летний подросток

11:30, 04 июня 2018
Происшествия
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Школьник вместе с товарищами пошел купаться на водоем / Фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 июня около 17:15 на водохранилище № 2 во время купания утонул местный школьник, который в этот день вместе с товарищами пошел купаться на водоем.

«Тело достали товарищи, которые с ним отдыхали», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине трехлетнего мальчика насмерть зажало в диване.

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Теги: #Львовщина#школьник