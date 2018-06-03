В Херсонской области в результате столкновения моторных лодок погиб человек
21:42, 03 июня 2018Происшествия
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Кроме того, один ребенок доставлен в реанимацию.
В результате столкновения моторных лодок погиб человек / фото УНИАН
В Херсонской области в акватории Днепра столкнулись две моторные лодки "Крым", в результате чего погиб один из пассажиров лодки.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям области.
Кроме того, в реанимацию доставлен ребенок 2010 года рождения.
В частности, сообщается, что инцидент произошел в Бериславском районе.
Так, местная полиция сообщила, что одна лодка ударила на большой скорости другую и скрылась с места происшествия.
"Пострадавших с места происшествия доставили люди, отдыхавшие недалеко от Новой Каховки", - говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что в лодках находились шесть человек, из них трое - дети.
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