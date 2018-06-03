В Полтавской области поезд сбил насмерть парня и девушку на скутере
18:30, 03 июня 2018Происшествия
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19-летний парень и 17-летняя девушка попали под поезд, когда пересекали железнодорожное полотно.
Поезд сбил насмерть парня и девушку на скутере / фото УНИАН
В Полтавской области поезд сбил насмерть парня и девушку на скутере.
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Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно", - написал он.
По данным Сулаева, погибшие - жители двух сел Новосанжарского района.
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