19-летний парень и 17-летняя девушка попали под поезд, когда пересекали железнодорожное полотно.

В Полтавской области поезд сбил насмерть парня и девушку на скутере.

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Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно", - написал он.

По данным Сулаева, погибшие - жители двух сел Новосанжарского района.