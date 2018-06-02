Полиция по факту ДТП открыла уголовное производство.

Вблизи Житомира водитель микроавтобуса насмерть сбил 13-летнего велосипедиста.

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Как сегодня сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июня в селе Березовка Житомирского района, на 159 км автодороги "Киев-Чоп".

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», двигаясь в направлении города Ривне, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП от полученных травм 13-летний велосипедист, житель села Черемошное погиб на месте происшествия.

Продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").