На Херсонщине пожар уже охватил 100 гектаров леса
20:36, 28 мая 2018Происшествия
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К ликвидации пожара привлекли 138 человек и 47 единиц техники.
Лесной пожар в Херсонской области охватил уже 100 гектаров / фото dsns.gov.ua
В Херсонской области по состоянию на 20:00 пожар вблизи с. Раденск Олешковское района уже охватил 100 гектаров леса.
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Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«По информации Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства продолжается тушение низового пожара на площади около 100 гектаров в 16, 19, 20, 23 и 24 кварталах. Верховой пожар не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет», – заявили в ГСЧС.
Кроме того, в ведомстве отметили, что авиация сбросила на огонь 51 тонну воды. К ликвидации пожара привлекли 138 человек и 47 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожар охватил 50 гектаров леса.
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