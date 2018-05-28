На Херсонщине горит около 50 гектаров леса, к тушению привлечена авиация (фото)

Тушение осложняется сильными порывами ветра.

В Херсонской области горит около 50 гектаров леса, тушение осложняется сильными порывами ветра.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 28 мая, около 13.30 вблизи с. Раденск Олешковского района на территории 15, 16 и 17 кварталов Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства произошло возгорание лесной подстилки и леса на площади около 50 га, из них 10 га верховой пожар.

«По состоянию на 16.30 тушение низового и верхового пожара на площади около 50 га осложняется сильными порывами ветра», - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

К ликвидации пожара привлечено 116 человек и 36 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 17 единиц техники; в том числе 3 единиц авиационной техники (от ГСЧС - 2 самолета Ан-32П, от Министерства обороны - вертолет Ми-8), от лесного хозяйства 47 человек и 19 единиц техники.

Авиацией совершено 3 сброса воды (9 т воды): вертолетом Ми-8 Минобороны 2 сбросы (4 т воды) и самолетом Ан-32П ГСЧС 1 сброс (5 т воды).

На месте пожара развернут передвижной пункт управления, координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, 27 мая произошло возгорание лесной подстилки на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) на площади 25 га. В тот же день пожар был локализован.