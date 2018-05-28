Возле станции метро «Житомирская» в Киеве горит здание старого кинотеатра (видео)

10:29, 28 мая 2018
Происшествия
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В Киеве горит бывший кинотеатр / Скриншот, Facebook - Киев Оперативный

Как сообщает в Facebook «Киев оперативный», по предварительным данным горит здание бывшего кинотеатра «Экран». Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева на открытой автостоянке горело около 20 автомобилей. 

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Теги: #Киев#пожар Киев