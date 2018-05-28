Возле станции метро «Житомирская» в Киеве горит здание старого кинотеатра (видео)
10:29, 28 мая 2018Происшествия
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Информации о пострадавших на данный момент нет.
В Киеве горит бывший кинотеатр / Скриншот, Facebook - Киев Оперативный
В Киеве возле станции метро «Житомирская» возник пожар.
Как сообщает в Facebook «Киев оперативный», по предварительным данным горит здание бывшего кинотеатра «Экран». Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева на открытой автостоянке горело около 20 автомобилей.
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