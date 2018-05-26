Неизвестные распылили газ в помещении Киевской Патриархии УПЦ КП

От действий злоумышленников ппостраждала монахиня, которая находилась внутри.

Вечером 25 мая в помещении Киевской Патриархии двое неизвестных распылили слезоточивый газ.

Как сообщает пресс-центр Киевской Патриархии, от действий злоумышленников пострадала монахиня, которая находилась внутри. Неизвестные скрылись, их разыскивает полиция.

Читайте такжеВ центре Житомира двое неизвестных ограбили старинный храм УПЦ КП

"По предварительной оценке инцидент может быть вызван желанием неких лиц или сил обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского Патриарха относительно издания Томоса об автокефалии Церкви в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею І с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине, постановление Верховной Рады в поддержку этого обращения, а также соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.