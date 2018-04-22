Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви

Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата.

Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", - говорится в сообщении президента.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля, Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к вселенскому патриарху о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.