Стрельба в Черкассах: депутата от "Батькивщины" убил его бывший охранник - СМИ

Нападавший также получил ранения и был госпитализирован в больницу.

Депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру убил его бывший охранник Николай Гончар.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В 18:20 в помещении офиса на ул. Крещатик, 221, состоялась стычка между Гурой и гражданином Николаем Гончаром, который ранее работал охранником Гуры. В результате последний, угрожая предметом, похожим на гранату, закрылся в кабинете вместе с Гурой", - рассказал один из правоохранителей.

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"Обозреватель" со ссылкой на источники сообщает, что Николай Гончар дважды выстрелил в грудь и голову депутата. Сам нападавший также получил ранения - охранник Гуры отстреливался из травматического оружия. Гончар был госпитализирован в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.