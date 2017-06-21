В Киеве во время погони за BMW произошло лобовое столкновение полицейского авто и Lancer

В Киеве в ночь на 21 июня на улице Гетьмана произошло серьезное ДТП с участием автомобиля патрульной полиции.

Как сообщает Dtp.kiev.ua на странице в Facebook, во время погони полицейских за BMW произошло лобовое столкновение с третьим автомобилем.

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"BMW на литовской регистрации убегал от полиции. Развернулся на перекрестке возле Караваевых дач, начал двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости по встречной полосе. Полиция ехала следом. В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Lancer. За 200 метров до перекрестка с Лебедева-Кумача водитель "Лансера", увидев погоню, начал притормаживать, его занесло и он совершил лобовое столкновение с автомобилем полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель BMW был пьян.

Пострадали водитель Лансера и двое полицейских, они госпитализированы.

Как пишет "Киев оперативный", при виде патрульных, водитель автомобиля BMW (госномер JDC326) резко остановился, развернулся через двойную и начал набирать скорость. Патрульные поехали за ним, передали ориентировку другим патрулям и началась погоня.

"На улице Гетьмана, возле Кардач, другой экипаж перекрыл движение в сторону Индустриального моста, но водитель BMW выехал на встречную полосу и на большой скорости начал уходить от погони. Не доезжая до ул. Л. Кумача, патрульный автомобиль врезался в лобовую в Mitsubishi Lancer который двигался в левой полосе", - сказано в сообщении.

Автомобиль BMW патрульные обнаружили на парковке ТРЦ Мармелад, водитель скрылся.