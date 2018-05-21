В военкомате Тернополя призывник упал с пятого этажа, пытаясь сбежать

Призывник получил травмы различной степени тяжести, пытаясь самовольно уйти с призывного пункта.

В Тернополе в военкомате с пятого этажа выпал призывник.

Об этом сообщает Тернопольский военный комиссариат. "20 мая около 18 часов на областном сборном пункте Тернопольского ОИК произошло событие. Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно оставить расположение призывного пункта, совершил попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания. Вследствие этого призывник получил травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, угроз жизни призывника нет.

Военным комиссаром Тернопольского ОИК назначено служебное расследование для выяснения причин, которые привели к данному событию.

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