Застрелившийся в Николаеве солдат снял самоубийство на видео

Телефон погибшего с видеозаписью изъяли правоохранители.

Военнослужащий полка особого назначения ВВС Украины снял момент самоубийства на свой мобильный телефон.

21-летний солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включил видеозапись на своем телефоне и поставил его перед собой. Затем он зарядил автомат АК-74, приставил ствол ко лбу и нажал на курок, рассказали "Новостям-N" сослуживцы погибшего.

Читайте такжеСамоубийство героя АТО в Николаеве: журналист напомнил о подвигах летчика Волошина

Прибежавшие на выстрел сослуживцы обнаружили парня уже мертвым. На место происшествия вызвали полицию, военную службу правопорядка, военную прокуратуру.

В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что жить так больше не может, и обращение к матери с просьбой не возвращаться в страну и оставаться за рубежом (мать погибшего солдата работает за границей - Ред.).

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и. о. руководителя николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета.

После инцидента местные СМИ обнародовали переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинациях» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью. Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту.

При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.