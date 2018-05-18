Оборотни в погонах: правоохранители задержали банду, в состав которой входили работники полиции (видео)

Преступная группировка была подконтрольна одному из криминальных авторитетов.

Сотрудники Национальной полиции Украины и Главной военной прокуратуры провели спецоперацию по задержанию 6 главных фигурантов преступной организации, двух действующих сотрудников полиции и их бывшего начальника.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины на странице в Facebook, преступная группировка была подконтрольна одному из криминальных авторитетов.

Во время обысков правоохранители изъяли незарегистрированное оружие и боеприпасы, наркотики, деньги в разной валюте и vip-автомобили, на которых передвигались участники банды. У полицейских изъяли 2,5 тыс. долл. США, почти 10 тыс. грн, трекеры, телефоны и государственные номерные знаки с чужих автомобилей.

"В настоящее время задержанным объявлено подозрение, в частности, сотрудникам полиции - по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины. Суд отправил всех участников банды под стражу на 60 суток, без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что банда совершала тяжкие и особо тяжкие преступления на территории столицы и прилегающего региона для материального обогащения и финансовой стабильности преступной организации.

"Беззаконие совершалось при содействии надежных и влиятельных завязок во властных структурах, в том числе - в правоохранительных. В частности, Департаментом внутренней безопасности НПУ задокументирован ряд преступлений, совершенных участниками банды и отдельными сотрудниками уголовного блока полиции Киевской области", - отмечает Департамент внутренней безопасности.

В частности, к участникам банды, работавшим в полиции, обратился за помощью мужчина, у которого преступники требовали крупную сумму денег, угрожая физической расправой. Но сотрудники полиции сами угрожали и запугивали потерпевшего, а также заставили переписать на подставное лицо внедорожник в качестве откупа.

В другом случае сообщники сфабриковали материалы уголовного производства, отобрали у жителя Киевской области автомобиль «BMW X-6» и 20 тысяч долларов США.