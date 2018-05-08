Во время парада ко Дню примирения в Кривом Роге несколько студентов внезапно потеряли сознание - СМИ

Медики им оказали помощь на месте.

Сегодня в Кривом Роге на проспекте Мира проходит парад ко Дню памяти и примирения. Во время марша четверо студентов, учавствующих в марше потеряли сознание.

Как сообщает "Первый Криворожский", из строя вывели троих студентов Криворожского коледжа Национального авиационного университета и одного студента лицея с усиленной военной подготовкой.

Медики им оказали помощь на месте.

Читайте такжеВ ГСЧС назвали одну из возможных причин массового отравления школьников в ЧеркассахКак сообщал УНИАН, сегодня в Новомосковске Днепропетровской области на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в общеобразовательной школе №6, внезапно стало плохо 19 ученикам.

Подобный случай произошел и в Черкассах, там в школе №8 во время линейки ученики тоже стали массово терять сознание. В больнице им поставили диагноз "отравление неизвестным веществом".

По состоянию на 13.00, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализировали 51 ученика и 1 учителя из них: 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.