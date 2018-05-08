В Новомосковске Днепропетровской области на школьной линейке стало плохо 19 ученикам

Известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали. На месте работают правоохранители и специалисты ГСЧС.

В Новомосковске (Днепропетровская область) на школьной линейке, приуроченной ко Дню памяти и примирения, которая проходила в общеобразовательной школе №6, внезапно стало плохо 19 ученикам. Читайте такжеВ Черкассах из-за отравления в школе госпитализированы 42 ребенка Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, руководство сразу вызвало спасателей и медиков. Известно, что школьную столовую дети в этот день еще не посещали. Дети почувствовали головокружение, у 18 детей врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, госпитализировать их не пришлось. Одного ребенка бригада скорой медицинской помощи госпитализировала с невротической реакцией - состояние после потери сознания. На месте работают правоохранители и специалисты ГСЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter