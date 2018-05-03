В Белой Церкви горит завод по производству автошин, есть пострадавшие (фото)

На месте происшествия обнаружено 2 потерпевшх (вероятно работники предприятия).

В г. Белая Церковь Киевской области произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами), пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"3 мая в 17:34 в Службу спасения г. Белая Церковь, Киевской области поступило сообщение о загорании в складском помещении размером 20х150 м. К месту пожара направлено технику и личный состав в количестве 15 единиц техники и 67 человек личного состава. На месте происшествия обнаружено 2 потерпевших (вероятно работники предприятия). В 18:25 огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 м2", - говорится в сообщении.

Сейчас тушение пожара продолжается.

Как сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, горит завод по производству автомобильных шин "Росава", акционеры которого 30 апреля объявили о ликвидации предприятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, в 13.35 вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию оставшихся боеприпасов, которые не разорвались во время прошлогоднего пожара. Полиция ограничила проезд транспорта к военному арсеналу.

Пожар распространился на 35 га, к его тушению было привлечено авиацию.