Пожар в Балаклее распространился на площади около 35 гектаров - ГСЧС

О мерах, принимаемых ГСЧС для нормализации ситуации на территории воинской части «65 Арсенал», глава Службы Николай Чечеткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко.

В Балаклее на территории 65-го арсенала пожар распространился на площади около 35 га.

Как передает УНИАН, об этом говорится в распространенном ГСЧС оперативной информации, касающейся взрывов на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области по состоянию на 17:00.

По сведениям ГСЧС, на технической территории 65-го арсенала Министерства обороны Украины возникло возгорание сухой травы с последующими единичными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

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По состоянию на 17:00 от ГСЧС на месте происшествия работает Сводный отряд Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в составе 37 единиц техники и 150 человек личного состава.

О мерах, принимаемых ГСЧС для нормализации ситуации на технической территории воинской части «65 Арсенал» Председатель Службы Николай Чечеткин проинформировал президента Украины Петра Порошенко.

По поручению главы государства, задействована авиация ГСЧС, которая в 16:50 приступила к тушению пожара.

Как сообщал УНИАН, в Балаклее Харьковской области, где в марте 2017 года произошел пожар на военном арсенале, вновь произошел пожар. Местные власти проводят эвакуацию 1,5 тысячи местных жителей. Эвакуировать весь 30-тысячный город не планируют.