Взрывы в Балаклее: пожар на территории арсенала гасят самолет и вертолет

На место происшествия отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В тушении пожара на территории арсенала в Балаклее Харьковской области задействованы самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, на месте происшествия работают пожарные команды Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарные танка. С помощью вертолета осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооруженных силах.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолетом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.

Напоминается, что на территории арсенала на технической площадке, где проводились очистки и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после чрезвычайного происшествия 2017 года, произошло возгорание травы. Причины возгорания выясняются.

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Известно, что в то время на территории технической площадки работали группы, готовившие территорию для дальнейшей очистки. Взрывные работы в то время на территории площадки не осуществлялись.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.35 неподалёку от города Балаклея Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию боеприпасов, которые не разорвались во время прошлогоднего пожара.

Местные власти проводят эвакуацию 1,5 тыс. местных жителей. Эвакуировать 30-тысячный город полностью не планируют.

Полиция ограничила проезд транспорта к военному арсеналу в Балаклее.