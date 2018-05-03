В полиции рассказали подробности конфликта, во время которого кавказцы ранили сотрудника СБУ

Конфликт произошел между неустановленными лицами и представителями комиссии, которые прибыли на автостоянку сделать замеры отведенного под паркоместа участка.

В Дарницком районе Киева на автостоянке по ул. Вешняковской произошел конфликт со стрельбой, пострадали двое человек.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, инцидент возник после того, как на автостоянку приехала комиссия в составе работников государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативника спецслужбы, чтобы сделать замеры отведенного под паркоместа участка.

"На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу", - говорится в сообщении.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции, следователи определятся с правовой квалификацией конфликта.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в ходе конфликта был ранен сотрудник СБУ. Полиция объявила план "Перехват" и разыскивает автомобиль, в котором возможно находятся вооруженные "лица кавказской внешности".