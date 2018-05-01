В Одессе пытали и убили американского священника - СМИ

Преступники приняли пастора одной из протестантских церквей за менялу с "Седьмого километра".

Одесская полиция задержала разбойников, которые пытали и убили гражданина США азиатского происхождения, который был пастором.

Как сообщили «Думской» в ГУНП, все трое злоумышленников задержаны.

"Они приняли пастора одной из протестантских церквей за менялу с «Седьмого километра». Они ворвались к нему в квартиру и жестоко истязали священника, требуя показать тайник с деньгами (которого, на самом деле не было)", - сказано в сообщении.

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Один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой — под домашним арестом по ДТП, у третьего пока проблем с законом не было.

Случившееся квалифицировали по части 2 ст. 115 УК Украины.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине жестоко убили ветерана АТО.