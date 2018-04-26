На Кировоградщине жестоко убили ветерана АТО

По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание.

Житель села Кирово Долинского района зарезал демобилизованного участника АТО.

Об этом сообщает CBN со ссылкой на собственные источники.

Демобилизован боец ​​АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда из своего двора на улицу выскочил его пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил АТОшника в шею.

Спасти жизнь Совченко не удалось.

Сергей Совченко в 2014 - 2015 годах служил в 55 артиллерийской бригаде. Вернувшись с войны, занимался арендой пруда. У него осталась дочь-подросток.

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В секторе информации ГУ Национальной полиции в области факт умышленного убийства подтвердили, не называя при этом фамилии погибшего. По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание.

Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи.

Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.

Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие продолжается.

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