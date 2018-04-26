На Кировоградщине жестоко убили ветерана АТО
Житель села Кирово Долинского района зарезал демобилизованного участника АТО.
Об этом сообщает CBN со ссылкой на собственные источники.
Демобилизован боец АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда из своего двора на улицу выскочил его пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил АТОшника в шею.
Спасти жизнь Совченко не удалось.
Сергей Совченко в 2014 - 2015 годах служил в 55 артиллерийской бригаде. Вернувшись с войны, занимался арендой пруда. У него осталась дочь-подросток.
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В секторе информации ГУ Национальной полиции в области факт умышленного убийства подтвердили, не называя при этом фамилии погибшего. По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание.
Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи.
Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.
Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.
Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие продолжается.
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