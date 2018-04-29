В Херсонской области начальника райотдела полиции нашли мертвым

Полиция расследует обстоятельства смерти полицейского.

В Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

«На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия, добавили в полиции.