В Херсонской области начальника райотдела полиции нашли мертвым
16:54, 29 апреля 2018Происшествия
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Полиция расследует обстоятельства смерти полицейского.
В Херсонской области нашли мертвым начальника районного подразделения полиции / фото УНИАН
В Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
«На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Проводится служебное расследование и необходимые следственные действия, добавили в полиции.
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